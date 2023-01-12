К выходным в Белгороде появится 2 км лыжной трассы

фото: со страницы Вячеслава Гладкова во ВКонтакте.

На велолыжероллерной трассе «Олимпия» несмотря на погодные условия таки появится снег. Уже к субботе, 14 января, снегогенераторы сделают свое дело. Об этом рассказал Вячеслав Гладков.

- Так как в этом году зима почти бесснежная, да и с морозами только последние две недели нам везет, запустили для оснежения трассы два снегогенератора. К субботе будет готово 2 км лыжной трассы. С десяти утра и до девяти часов вечера ежедневно будет работать прокат. Считаю, что это должно быть местом притяжения всех любителей спортивного и активного отдыха, - поделился губернатор.

Глава региона также отметил, что к концу месяца запустят тренерские и судейские домики, которые будут оборудованы раздевалками и системой подготовки лыж. Все удобства для спортсменов будут развиваться без ущерба для лесного массива.