Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 января 2023 18:14

16 белгородцев победили ковид 10 января

Тем временем за минувшие сутки 12 человек заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 753 пациента.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 753 пациента.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 12 человек заболели, а выздоровели – 16.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 753 пациента, выздоровел – 162 111, умер – 2 331. Сейчас из 159 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшается второй день кряду.

9 января в нашем регионе заболели 11 человек, а выздоровели – 14. А 8 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло шесть к десяти.