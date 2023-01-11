16 белгородцев победили ковид 10 января

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 753 пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 12 человек заболели, а выздоровели – 16.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 753 пациента, выздоровел – 162 111, умер – 2 331. Сейчас из 159 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшается второй день кряду.

9 января в нашем регионе заболели 11 человек, а выздоровели – 14. А 8 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло шесть к десяти.