Белгородский губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса

Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 11 января, губернатор Белгородской области принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых школьных автобусов. 31 машину получили школы из 13 муниципалитетов. Всего в текущем году школам передадут 80 новых машин.

Глава региона отметил, что Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов.

- Безопасность детей для нас - главный приоритет, - заявил глава региона. – В 2023 году в плане у нас 80 новых автобусов. Скажу честно, что мы сделали заявку еще на 200 автобусов и надеюсь, что в ближайшее время это решение будет принято. Хочется пожелать, чтобы наши дети хорошо учились, слушались родителей и учителей, и чтобы сегодняшнее положение стало немного спокойнее. Желаю, чтобы безопасность в приграничных территориях позволила вернуться к очному обучению, а школьные автобусы вновь выехали на дороги, и родители перестали волноваться, - заявил Вячеслав Гладков.