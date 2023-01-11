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НовостиОбщество11 января 2023 13:19

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от 31 нового школьного автобуса

Всего в 2023 году планируется передать школам 80 новых автобусов
Алексей СЕРГУНИН
Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов.

Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 11 января, губернатор Белгородской области принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых школьных автобусов. 31 машину получили школы из 13 муниципалитетов. Всего в текущем году школам передадут 80 новых машин.

Глава региона отметил, что Белгородская область уже сделала дополнительную заявку ещё на 200 школьных автобусов.

- Безопасность детей для нас - главный приоритет, - заявил глава региона. – В 2023 году в плане у нас 80 новых автобусов. Скажу честно, что мы сделали заявку еще на 200 автобусов и надеюсь, что в ближайшее время это решение будет принято. Хочется пожелать, чтобы наши дети хорошо учились, слушались родителей и учителей, и чтобы сегодняшнее положение стало немного спокойнее. Желаю, чтобы безопасность в приграничных территориях позволила вернуться к очному обучению, а школьные автобусы вновь выехали на дороги, и родители перестали волноваться, - заявил Вячеслав Гладков.