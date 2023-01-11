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НовостиПроисшествия11 января 2023 12:00

Белгородец украл у соседки около 30 тысяч рублей

Он воспользовался тем, что пенсионерка уснула
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась местная жительница 1954 года рождения. Она сообщила, что у нее похитили деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина 1954 года рождения – сосед потерпевшей. По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у женщины. После застолья хозяйка дома уснула. Воспользовавшись ситуацией, мужчина взял деньги, которые пенсионерка оставила на столе на видном месте и ушел. Деньги мужчина сразу же потратил. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинение значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.