Белгородец украл у соседки около 30 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась местная жительница 1954 года рождения. Она сообщила, что у нее похитили деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина 1954 года рождения – сосед потерпевшей. По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у женщины. После застолья хозяйка дома уснула. Воспользовавшись ситуацией, мужчина взял деньги, которые пенсионерка оставила на столе на видном месте и ушел. Деньги мужчина сразу же потратил. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинение значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.