Белгородский «Салют» определился со сроками тренировочных сборов

Белгородцы выйдут из отпуска 25 января. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

У нашей команды запланированы два сбора в Белгороде и два в Кисловодске. Салютовцы выйдут из отпуска 25 января. Первый сбор команда проведет в Белгороде. Он продлится три недели.

Следующим этапом подготовки станет сбор в Ставропольском крае. С 18 февраля по 4 марта «Салют» будет тренироваться в Кисловодске. Белгородцы сыграют пять матчей. Достигнута предварительная договорённость об играх с волгоградским «Ротором», ставропольским «Динамо», владикавказской «Аланией-2» и двух встречах с таганрогским «Форте».

Третий УТС пройдёт в Кисловодске с 9 по 22 марта. На нём также запланированы пять матчей, но пока определены три соперника: «Енисей-2» (Красноярск), «Знамя труда» (Орехово-Зуево) и «Муром».

ФК «Салют» завершит подготовку к возобновлению сезона в Белгороде. Заключительную неделю перед стартом первенства второй лиги команда проведёт дома. Процедура составления календаря весеннего этапа состоится во второй половине января.

Предварительный календарь контрольных матчей межсезонья.

УТС-2 в Кисловодске 20 февраля – «Форте» (Таганрог) 24 февраля – «Ротор» (Волгоград) 27 февраля – «Алания-2» (Владикавказ) 1 марта – «Динамо» (Ставрополь) 4 марта – «Форте» (Таганрог)

УТС-3 в Кисловодске 12 марта – соперник не определён 15 марта – «Енисей-2» (Красноярск) 18 марта – соперник не определён 20 марта – «Знамя труда» (Орехово-Зуево) 23 марта – «Муром»