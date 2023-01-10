В Белгородской области волонтеры изготавливают окопные свечи для военных

фото: телеграм-канал Окопные свечи ШЕБЕКИНО.

Шебекинские волонтеры изготавливают окопные свечи для военнослужащих. Такие свечи можно использовать для обогрева и освещения небольшого помещения, сушки одежды и обуви, а также для подогрева воды или пищи. Время горения такой свечи – до восьми часов. Более того, ее можно затушить и зажечь снова.

На сегодняшний день волонтеры изготовили и передали нашим ребятам 150 окопных свечей. В ближайшее время ребята планируют увеличить производство.

Каждый неравнодушный житель области может помочь в сборе необходимых материалов. Для изготовления свечей требуются жестяные консервные банки, парафин или воск в любом виде (кусковой, сыпучий, огарки свечей, формовые свечи, хозяйственные свечи).