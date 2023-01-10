Белгородец и его подруга могут попасть за решетку за кражу светящихся оленей

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Необычная кража произошла в Береговом Прохоровского района. С набережной пропали новогодние светящиеся олени.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, выяснила, что ночью 2 января на набережную приехал автомобиль «ВАЗ». Пока водитель был в машине, двое его пассажиров отправились на прогулку и похитили фигурки оленей. Полиция установила личности подозреваемых. Ранее не судимые 22-летний местный житель и его 24-летняя знакомая накануне кражи вместе были на застолье. Оленей правоохранители обнаружили дома у девушки. В настоящее время похищенное изъято.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Им светит лишение свободы на срок до пяти лет.