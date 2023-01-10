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НовостиОбщество10 января 2023 13:06

В Белгороде за игнорирование обращений граждан оштрафован чиновник министерства ЖКХ

Он выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, чиновника министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращений граждан.

Установлено, что белгородец подал обращение в министерство о ненадлежащем проведении капремонта объектов водоснабжения. Спустя два месяца ответ на заявление гражданин так и не получил. Решение о продлении сроков его рассмотрения в соответствии с законом также не принималось.

По факту произошедшего заместитель прокурора Белгородской области вынес представление министру жилищно-коммунального хозяйства, которое удовлетворено, заявителю направлен ответ. Согласно постановлению, чиновник привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ, с назначением наказание в виде штрафа на сумму 5 тыс. рублей.