В Белгородской области во время пожара погиб мужчина

В результате происшествия выгорело две комнаты, по всей площади дома закопчены стены и потолок Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным регионального МЧС на территории области за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров. Горели жилые дома, летние кухни, баня и автомобиль. По предварительным данным, причиной одного возгораний стала неосторожность при курении, которая привела к гибели хозяина дома.

Обеспокоенные соседи села Яковлевка Новооскольского городского округа 9 января в 23 часа 48 минут сообщили в Службу спасения информацию о пожаре в частном жилом доме. Оказавшись внутри дома, огнеборцы обнаружили на полу одной из комнат погибшего хозяина 1947 года рождения. В 00 часов 29 минут была объявлена полная ликвидация пожара. В результате происшествия выгорело две комнаты, по всей площади дома закопчены стены и потолок. К пожару, по предварительной версии, могла привести неосторожность при курении.