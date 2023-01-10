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НовостиОбщество10 января 2023 11:49

Белгородские дорожники отремонтировали региональную трассу, которая соединяет три села

На работы было выделено 153 миллиона рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Отремонтирован участок протяженностью 7,3 км.

Отремонтирован участок протяженностью 7,3 км.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Дорогу, соединяющую три село, протяженностью 7,3 км отремонтировали в Белгородской области. Всего в 2022 году в регионе в нормативное состояние привели почти 800 км дорог. Одна из них – «Белгород – Шебекино – Волоконовка» – Большетроицкое – Артельное – Первая Стрелица в Шебекинском городском округе. Участок проходит через населенные пункты Червона Дибровка, Большетроицкое и Осиновка.

На участке обновили дорожное полотно, отремонтировали водопропускные трубы и водоотводные лотки, выполнили 19 водосбросов, сделали более километра барьерного ограждения. Кроме того, на участке ремонта установили восемь автопавильонов.