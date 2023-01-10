В Белгородской области капитально отремонтируют 171 многоквартирный дом в 2023 году

Если жители не приняли решение в течение трех месяцев, его принимает орган местного самоуправления. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2023 году работы по капремонту в МКД будут проходить в 21 муниципалитете области. Документы уже разосланы собственникам, и они должны принять решение в течение трех месяцев на общем собрании. Его необходимо оформить протоколом, в соответствии с требованиями ст. 44, 45, 46, 189 ЖК РФ, указав следующую информацию:

срок начала капитального ремонта;

лимит и источники финансирования;

перечень, объем и предельные стоимости услуг;

лицо, уполномоченное от имени всех собственников участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ и подписанию соответствующих актов.

Как сообщается на сайте регионального правительства, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня при участии собственников, обладающих не менее 2/3 голосов от общего числа. Если жители не приняли решение в течение трех месяцев, его принимает орган местного самоуправления.