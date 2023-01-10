Полиция нашла белгородца, запускавшего фейерверк 29 декабря

За мелкое хулиганство предусмотрен штраф или арест до 15 суток. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники полиции по Белгородскому району установили личность мужчины, который нарушил действующий в регионе запрет на запуск салютов. 32-летний житель областного центра вечером 29 декабря запустил фейерверк.

Как рассказал полиции нарушитель, в тот день согласился за денежное вознаграждение сесть за руль чужого «Лексуса» и отвезти его подвыпившего владельца домой. По пути мужчины разговорились. Узнав, что в автомобиле лежит фейерверк, белгородец предложил воспользоваться им по назначению. Хозяин машины возражать не стал. На площадке у торгового центра мужчина вышел из автомобиля, запустил фейерверк и, насладившись несколькими залпами, уехал.

В отношении белгородца составлен административный материал за мелкое хулиганство. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до пятнадцати суток.