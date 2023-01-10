В Белгородской области при столкновении трех машин погибла женщина

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло сегодня около 07 часов 15 минут в Новооскольском городском округе. При столкновении трех автомобилей «КИА», «Газель» и «Мицубиси Аутлендер» погибла женщина – водитель «КИА» от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, 43-летняя женщина, управляя автомобилем «КИА», двигаясь со стороны Старого Оскола в направлении Нового Оскола выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с «ГАЗелью», за рулем которой был 52-летний водитель. Далее произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси Аутлендер» под управлением 58-летнего водителя.

В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлен также водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают объезд места аварии.