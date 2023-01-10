1,3 тысячи пар белгородских влюбленных подали заявление на регистрацию брака

Влюбленные региона заранее выбирают даты для свадебных торжеств. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Прошла лишь первая декада января, а в Белгородской области подали уже 1,3 тысячи заявлений на регистрацию брака в 2023 году. Влюбленные региона заранее выбирают даты для свадебных торжеств.

Как отметила Татьяна Слюсаренко, руководитель регионального управления ЗАГС, самыми популярными у молодоженов по-прежнему остаются «зеркальные» и праздничные даты, например, 23.03.23, 23.06.23, 23.09.23. Кроме того, большим спросом пользуются у влюбленных свадьбы на Красную горку и День семьи, любви и верности. Так, в «зеркальную» дату 22 декабря 2022 года в Белгородской области зарегистрировали свои отношения 73 пары.

А заявление о регистрации брака можно подать не более чем за год до предполагаемой даты росписи и не менее чем за 30 дней. Для этого нужно обратиться в любой отдел ЗАГС, либо подать заявление через Госуслуги.