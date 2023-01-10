Жительница Белгородской области попросила Гладкова «не отправлять детей на смерть»

Вячеслав Гладков не разделил опасения женщины и отметил, что обстрелы в регионе не усиливаются с каждым днем. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира 9 января мать белгородского выпускника обратилась к губернатору с опасением того, что школьные автобусы могут попасть под обстрел ВСУ. Женщина считает, что вывозить детей из приграничных районов на написание школьного сочинения в другое место — плохая идея.

- Очень обеспокоена решением везти детей в другой район для написания итогового сочинения. Колонна из автобусов привлечет внимание. Ведутся обстрелы, они усиливаются с каждым днем. Неужели написание сочинения стоит жизни наших детей? – переживает белгородка.

Вячеслав Гладков не разделил опасения женщины и отметил, что обстрелы в регионе не усиливаются с каждым днем. Кроме того, об обстрелах колонн автобусов, даже по трассам вдоль границы, он ничего не слышал.

- Зачем мы вводили дистанционное обучение? Для того, чтобы дети не находились в школах, чтобы максимально обеспечить их безопасность. У нас от обстрелов пострадало 11 школ. Если вы считаете более безопасным находиться в школе, которая подвергается обстрелу, находясь в непосредственной близости от границы, — я считаю, что это опасно. - Вячеслав Гладков

К тому же, больших колонн автобусов, которые могли бы привлечь внимание, не будет. Вячеслав Гладков также напомнил, что власти несут ответственность за детей. Губернатор добавил, что понимает переживания родителей. Напомним, итоговое сочинение белгородские выпускники, обучающиеся на удаленке, должны написать 18 января.