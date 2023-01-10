Вячеслав Гладков: проект электронного рецепта в Белгородской области продолжится в 2023 году

В утреннем обращении губернатор Белгородской области сообщил, что проект электронного рецепта в регионе продолжится в 2023 году. Вячеслав Гладков отметил, что за прошедший год услугой воспользовались более 75 процентов льготников, а это порядка 300 тысяч белгородцев.

- Мне кажется, это очень удобный сервис: написал один раз заявление лечащему врачу и получаешь льготные медицинские препараты, которые тебе положены, в течение 5 дней. Не нужно никуда ходить, не нужно больше ни у кого ничего спрашивать, их просто приносят на дом. Очень удобно, особенно в отдаленных населенных пунктах. Надеюсь, что в этом году услугой воспользуется еще больше жителей Белгородской области, - подчеркнул глава региона.