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НовостиПолитика10 января 2023 7:20

Белгородский губернатор сообщил о последствиях ночного обстрела города Шебекино

В результате обстрела никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела повреждена ЛЭП. Электричество к полудню восстановят.

В результате обстрела повреждена ЛЭП. Электричество к полудню восстановят.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ночью 10 января ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Пострадавших в результате происшествия нет.

- В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и 2 машинах. Также повреждена опора линии электропередачи, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава Белгородской области также отметил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00.