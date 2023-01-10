Белгородский губернатор сообщил о последствиях ночного обстрела города Шебекино

В результате обстрела повреждена ЛЭП. Электричество к полудню восстановят.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Ночью 10 января ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Пострадавших в результате происшествия нет.
- В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и 2 машинах. Также повреждена опора линии электропередачи, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава Белгородской области также отметил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00.