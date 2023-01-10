Белгородцам в соцсетях хамит фейковый помощник Вячеслава Гладкова

Настоящие помощники губернатора не требуют с жителей личную информацию. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира житель области сообщил, что на личной странице Вячеслава Гладкова белгородцам отвечает некий Леонид Иванов. Мужчина представляется помощником губернатора и пытается узнать их личные данные, а после отказа начинает грубить. Белгородец предложил Гладкову отслеживать и блокировать подобных мошенников.

Глава региона подчеркнул, что его настоящие помощники не требуют с жителей личную информацию. Губернатор согласился, что мошенников нужно отслеживать, однако осуществить подобное будет проблематично.

- Я так понимаю, Леонид Иванов — это наши с вами враги, которые таким образом издеваются над проблемами жителей области. Заблокировать всех не получится, тогда никто не достучится ко мне с проблемой. Чтобы обезопасить себя, можно позвонить в приемную губернатора и никому не предоставлять свои паспортные данные. Мы всегда просим только выйти с нами на связь — это можно сделать либо по телефону, либо прийти лично. В таком случае мы сможем предоставить вам все удостоверения и постараемся помочь, - ответил Вячеслав Гладков.