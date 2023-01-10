В Белгородской области оштрафовали водителя, выбросившего мусор на обочине

Момент нарушения засняли местные жители и сообщили в управление Экоохотнадзора. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области ужесточилось законодательство в отношении тех, кто загрязняет окружающую среду, выгружая или сбрасывая с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходы производства и потребления вне объектов размещения или мест накопления. Теперь за выброшенный из окна авто мусор на обочине или в лесу вполне можно заполучить административный штраф от 10 до 50 тысяч.

Первый такой случай уже зафиксирован в Губкине – мужчина выгружал из автомобиля мешки с отходами в неположенном месте. Момент нарушения засняли местные жители и сообщили в управление Экоохотнадзора Белгородской области. Виновный привлечен к ответственности с наложением штрафа.

Если вы стали свидетелем подобного случая, информацию о нарушителе можно направить в интернет-приемную управления Экоохотнадзора Белгородской области, а также в личные сообщения группы управления в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для привлечения к ответственности необходима фото- и видеофиксация транспортного средства в момент выгрузки отходов с читаемыми регистрационными номерами. Также в обращении необходимо указать дату, когда было зафиксировано нарушение.