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НовостиОбщество9 января 2023 15:40

Из-за фестиваля вареников 14 января в Белгороде перекроют движение

Мероприятие пройдет на Соборной площади
Алексей СЕРГУНИН
Объезд автомобилистам рекомендуется осуществлять по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенской, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого.

Объезд автомобилистам рекомендуется осуществлять по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенской, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Традиционный фестиваль вареников, который состоится в Белгороде 14 января, повлияет на схему движения транспорта и работу парковок. Объезд автомобилистам рекомендуется осуществлять по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенской, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого.

Подробнее – в карточках пресс-службы администрации Белгорода.