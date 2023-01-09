Из-за фестиваля вареников 14 января в Белгороде перекроют движение

Объезд автомобилистам рекомендуется осуществлять по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенской, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Традиционный фестиваль вареников, который состоится в Белгороде 14 января, повлияет на схему движения транспорта и работу парковок. Объезд автомобилистам рекомендуется осуществлять по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенской, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого.

Подробнее – в карточках пресс-службы администрации Белгорода.