10 января в Белгородской области ожидается сильный ветер при -16 градусах

В Белгороде ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от -8 до -10 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 10 января на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем от -7 до -12 градусов. В Белгороде ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от -8 до -10 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.