Из Белгородской области росгвардейцы доставили в ЛНР новую партию книг

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Очередную партию книг, собранную волонтерами Белгорода, Москвы и Подольска, спецназовцы Росгвардии привезли луганским школьникам. Ребята сейчас находятся на дистанционном обучении, и популярность школьных библиотек только растет. У детей много свободного времени, а из-за оперативной обстановки интернет не работает. Поэтому школьники приходят в библиотеки, берут книги, и культура чтения возвращается.

- Одна из главных проблем сельской глубинки Луганщины – это нехватка современных книг на русском языке. Сегодня дети вновь начали читать классику на родном языке. А это очень важно, ведь последние несколько лет занятия проходили исключительно на украинском. И это, несмотря на то, что больше восьмидесяти процентов жителей села — русские, – поделилась директор школы Наталья Прокуренко.