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НовостиЗдоровье9 января 2023 13:28

Десять белгородцев заболели коронавирусом 8 января

Тем временем за минувшие сутки шесть человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 163 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 163 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время десять человек заболели, а выздоровели – шесть.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 730 пациентов, выздоровел – 162 081, умерли – 2 330. Сейчас из 163 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет третий день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 7 января в нашем регионе заболели 11 человек, а выздоровели – девять. А 6 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло восемь к 12.