В 2023 году в Белгородской области жилье получат 227 детей-сирот и семей с детьми-инвалидами

Главе региона представили доклад об итогах реализации социальных программ по предоставлению жилья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году в Белгородской области было запланировано предоставление 314 жилых помещений для детей-сирот. По итогам года было приобретено 311 жилых помещений на общую сумму 726,8 миллионов рублей. Ещё три жилых помещения были переданы детям-сиротам из муниципального жилищного фонда. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Программа прошлого года выполнена полностью. В 2023 году у нас запланировано приобретение 227 жилых помещений. Таким образом, мы полностью закрываем текущую очередь на жильё для детей-сирот, - сказал губернатор Белгородской области.

Кроме того, в 2022 году было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах для семей с детьми-инвалидами. Эта программа также выполнена на 100%. Стоимость реализации программы в 2022 году составила 346,7 миллионов рублей.

- В 2023 году мы эту программу продолжаем в рамках тех лимитов, которые утверждены депутатами областной думы. Я надеюсь, что и по программе для детей-сирот и для семей с детьми-инвалидами мы свои обязательства также выполним по итогам 2023 года, - отметил Вячеслав Гладков.

Кроме того, глава региона дал поручение о подготовке соответствующего доклада по реализации остальных жилищных программ Белгородской области.

- Я прошу через две недели доложить о реализации программы по обеспечению жильем многодетных семей. Это областная программа, которую мы запустили в 2022 году. Также о программе по предоставлению жилья для молодых семей. И третье - по многочисленным программам, которые у нас есть в рамках деятельности Белгородской ипотечной корпорации, например, такие проекты как «Губернаторская ипотека». Мне нужно знать, где наибольший спрос, кто лучше отрабатывает в этом направлении, проценты реализации, план-факт, сколько мы планировали, сколько было заложено средств, и как реализованы все программы, - уточнил губернатор.