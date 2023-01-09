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НовостиОбщество9 января 2023 12:01

В 2023 году в Белгородской области жилье получат 227 детей-сирот и семей с детьми-инвалидами

В прошедшем году новоселье справили 314 жителей региона, попадающих под эти категории
Алексей СЕРГУНИН
Главе региона представили доклад об итогах реализации социальных программ по предоставлению жилья.

Главе региона представили доклад об итогах реализации социальных программ по предоставлению жилья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году в Белгородской области было запланировано предоставление 314 жилых помещений для детей-сирот. По итогам года было приобретено 311 жилых помещений на общую сумму 726,8 миллионов рублей. Ещё три жилых помещения были переданы детям-сиротам из муниципального жилищного фонда. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Программа прошлого года выполнена полностью. В 2023 году у нас запланировано приобретение 227 жилых помещений. Таким образом, мы полностью закрываем текущую очередь на жильё для детей-сирот, - сказал губернатор Белгородской области.

Кроме того, в 2022 году было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах для семей с детьми-инвалидами. Эта программа также выполнена на 100%. Стоимость реализации программы в 2022 году составила 346,7 миллионов рублей.

- В 2023 году мы эту программу продолжаем в рамках тех лимитов, которые утверждены депутатами областной думы. Я надеюсь, что и по программе для детей-сирот и для семей с детьми-инвалидами мы свои обязательства также выполним по итогам 2023 года, - отметил Вячеслав Гладков.

Кроме того, глава региона дал поручение о подготовке соответствующего доклада по реализации остальных жилищных программ Белгородской области.

- Я прошу через две недели доложить о реализации программы по обеспечению жильем многодетных семей. Это областная программа, которую мы запустили в 2022 году. Также о программе по предоставлению жилья для молодых семей. И третье - по многочисленным программам, которые у нас есть в рамках деятельности Белгородской ипотечной корпорации, например, такие проекты как «Губернаторская ипотека». Мне нужно знать, где наибольший спрос, кто лучше отрабатывает в этом направлении, проценты реализации, план-факт, сколько мы планировали, сколько было заложено средств, и как реализованы все программы, - уточнил губернатор.