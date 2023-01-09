С 9 января белгородский городской поезд начал курсировать по обновленному маршруту

Учащимся в период учебного года предоставляется скидка в размере 50 процентов от полного тарифа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Напомним, курсирование городского поезда по маршруту Крейда – Белгород – разъезд 134 км планируется осуществлять по рабочим дням недели. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По пути следования предусмотрены остановки на платформах Железнодорожник, Салют 2, Белгород-Сумской, УСК С. Хоркиной, «Новая жизнь» и других.

Стоимость проезда для пассажиров в черте города составляет 21 рубль 70 копеек. Действуют все льготы, в том числе федерального и регионального уровня. Учащимся в период учебного года предоставляется скидка в размере 50 процентов от полного тарифа.