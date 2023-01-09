За новогодние праздники белгородские автоинспекторы поймали 177 нетрезвых водителей

За минувшие праздничные дни - с 1 по 8 января – от управления отстранены 177 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 23 ранее лишенных права управления. 18-ти автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 210 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 576 материалов. Также привлечены к ответственности 62 пешехода за неиспользование световозвращающих элементов.

За нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 238 водителей. Выявлено также 32 правонарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения.