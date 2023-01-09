470 медалей завоевали белгородские спортсмены в 2022 году

Дарья Пирогова (слева) победила в Абу-Даби (ОАЭ) на мировом форуме по смешанным единоборствам (ММА). Фото из архива спортсменки.

Сразу два наших земляка стали чемпионами мира. Виктор Немков выиграл самый престижный турнир по боевому самбо в Бишкеке (Кыргызстан). А Дарья Пирогова победила в Абу-Даби (ОАЭ) на мировом форуме по смешанным единоборствам (ММА).

Больше всего наград белгородцы завоевали в рамках первенств России – 276 (92 золотых, 76 серебряных, 108 бронзовых). На Кубках страны – 90 (32, 25, 33), на чемпионатах России – 75 (31, 24, 20), На первенствах мира – 22 (8-8-6) и два уже упомянутых золота чемпионатов мира.

В нашем регионе в прошлом году состоялись 585 областных физкультурно-массовых мероприятия. Восемь тысяч человек приняли участие в Белгородском полумарафоне. Более полутора тысяч спортсменов собрал легкоатлетический забег «Губернаторская эстафета», за победу боролись представители всех 22 муниципальных образований области. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» собрал в Белгороде 2 500 человек, а 50-й традиционный марафонский пробег, посвящённый 79-летию Победы в Курской битве, – более тысячи спортсменов.

На протяжении многих лет Белгородская область успешно реализует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Мы – в тройке лидеров. На протяжении трех кварталов 2022 года регион занимает почётное второе место среди субъектов РФ.