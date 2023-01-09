179 белгородских семей в 2022-м году воспользовались «губернаторской ипотекой»

По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По условиям «губернаторской ипотеки» правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6 процентов от базовой ставки, установленной банком, в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья. Б этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.

Отметим, что за весь период реализации программы «губернаторской ипотекой» воспользовались 627 семей. Из них в 2022-м году – 179.