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НовостиОбщество9 января 2023 7:02

179 белгородских семей в 2022-м году воспользовались «губернаторской ипотекой»

Программа льготного ипотечного кредитования предназначена для работников бюджетной сферы
Алексей СЕРГУНИН
По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.

По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По условиям «губернаторской ипотеки» правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6 процентов от базовой ставки, установленной банком, в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья. Б этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.

Отметим, что за весь период реализации программы «губернаторской ипотекой» воспользовались 627 семей. Из них в 2022-м году – 179.