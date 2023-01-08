Волейбольный клуб «Белогорье» в трех партиях одолел «Газпром-Югру»

Это уже шестая кряду победа белгородского клуба в очных встречах с клубом из Сургута (с учетом Кубка России). Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 8 января, в Сургуте состоялся матч 16-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Местный «Газпром-Югра» принимал «Белогорье». Гости с легкостью добились успеха в трех партиях, позволив сопернику набрать 18, 18 и 20 очков соответственно.

Это уже шестая кряду победа белгородского клуба в очных встречах (с учетом Кубка России). В последний раз «львы» уступали в Сургуте 21 апреля 2021 года (0:3).

После 16-ти туров наши волейболисты занимают шестое место с 29 очками. Лидируют питерский «Зенит» (47 баллов), московское «Динамо» (44) и казанский «Зенит» (43). Теперь 18 января в Красноярске «Белогорье» сыграет с местным «Енисеем» (10-е место, 18 очков).