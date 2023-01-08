В 2023 году в Белгородской области построят свыше 41 километра сетей наружного освещения

В 2022 году в Белгородской области на дорогах регионального значения построили 59,3 км сетей наружного освещения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Линии освещения построят по региональной программе безопасности дорожного движения. Объем выделенных средств составит 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, наружное освещение – важное условие для обеспечения безопасности и комфорта как жителей городов и сел, так и автомобилистов. Согласно региональной программе, в первую очередь электрические сети для уличного освещения прокладываются в границах населенных пунктов.

Отметим, в 2022 году в Белгородской области на дорогах регионального значения построили 59,3 км сетей наружного освещения.