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НовостиОбщество8 января 2023 16:08

В 2023 году в Белгородской области построят свыше 41 километра сетей наружного освещения

Они появятся в 21 населенном пункте региона
Алексей СЕРГУНИН
В 2022 году в Белгородской области на дорогах регионального значения построили 59,3 км сетей наружного освещения.

В 2022 году в Белгородской области на дорогах регионального значения построили 59,3 км сетей наружного освещения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Линии освещения построят по региональной программе безопасности дорожного движения. Объем выделенных средств составит 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, наружное освещение – важное условие для обеспечения безопасности и комфорта как жителей городов и сел, так и автомобилистов. Согласно региональной программе, в первую очередь электрические сети для уличного освещения прокладываются в границах населенных пунктов.

Отметим, в 2022 году в Белгородской области на дорогах регионального значения построили 59,3 км сетей наружного освещения.