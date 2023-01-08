Белгородское село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ

В результате обстрела повреждена кровля ангара.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщи глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.
- В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы, - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Вячеслав Гладков также сообщил, что попавший снаряд повредил кровлю.