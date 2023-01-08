30 многодетных семей в Белгородской области получат жилье в 2023 году

Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Новая программа по обеспечению жильем многодетных семей стартовала в регионе по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров. В каждом предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная.

Чтобы принять участие в программе, необходимы некоторые критерии:

в составе семьи должно быть 3 и более детей до 18 лет или же старше, но обучающихся по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;

постоянное проживание на территории области не менее 5 лет;

признание семьи малоимущей и нуждающейся в жилом помещении.

Жилплощадь предоставляется по договору найма, на каждого члена семьи по 18 квадратных метров. Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти по месту жительства.