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НовостиОбщество8 января 2023 9:40

30 многодетных семей в Белгородской области получат жилье в 2023 году

На строительство домов выделено 250 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров.

Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Новая программа по обеспечению жильем многодетных семей стартовала в регионе по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров. В каждом предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная.

Чтобы принять участие в программе, необходимы некоторые критерии:

в составе семьи должно быть 3 и более детей до 18 лет или же старше, но обучающихся по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;

постоянное проживание на территории области не менее 5 лет;

признание семьи малоимущей и нуждающейся в жилом помещении.

Жилплощадь предоставляется по договору найма, на каждого члена семьи по 18 квадратных метров. Для участия в программе необходимо обратиться в муниципальные органы власти по месту жительства.