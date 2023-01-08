В сборе подарков военнослужащим приняли участие больше 10 тысяч белгородцев

Больше 10 тысяч гостинцев собрали белгородцы военным. Фото: "КП" Архив

В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал, что больше 10 тысяч человек приняли участие в акции по сбору новогодних и рождественских подарков для военнослужащих. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных, кто откликнулся на такую акцию. В пункты приема, которые работали с 23 декабря по 7 января, несли все: начиная с писем, открыток и заканчивая теплыми вещами со сладостями.

- Очень благодарен каждому из вас, кто пришел, поделился не просто чем-то, а теплотой вашей души, в которой нуждаются парни, которые с оружием в руках защищают нашу Родину. Спасибо вам большое за чуткость, внимание и доброту, - сказал глава Белгородской области.