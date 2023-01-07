Выплату при рождении ребенка за год получили 78 студенческих семей Белгородской области

Единовременная выплата предусмотрена в том числе для аспирантов и ординаторов, дети которых появились на свет с 1 января 2019 года. Получить ее могут граждане РФ, постоянно проживающие на территории Белгородской области и обучающимися по очной форме обучения при рождении ребенка.

Чтобы получить поддержку, нужно подать заявление о назначении единовременной выплаты подается в орган социальной защиты населения по месту постоянной регистрации одного из супругов студенческой семьи (либо одинокого родителя) в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Родителям, которые продолжают учиться и воспитывают малыша, выплачивают единоразово по сто тысяч рублей.