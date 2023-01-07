477 миллионов рублей потратят на благоустройство территорий в Белгородской области

Дворовые территории и общественные пространства благоустроены в одиннадцати муниципалитетах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В списке объектов на благоустройство в 2023 году – 18 дворовых территорий и 30 общественных пространств. Также в планах реализовать три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших идей формирования комфортной городской среды в Валуйском, Грайворонском и Новооскольском городских округах. На эти преобразования направят 225 млн рублей.

В прошедшем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Белгородской области преобразили 51 дворовую территорию и 34 общественных пространства. На все работы направили в общей сложности свыше 523 млн рублей, большая часть из них (около 400 млн рублей) – средств федерального бюджета.