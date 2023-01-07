В Белгородской области все автомобили скорой помощи оборудованы тревожной кнопкой

Во всех белгородских неотложках есть тревожная кнопка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Кнопка SOS есть у всего парка белгородских неотложек. Она позволяет указать группе задержания место нахождения бригады скорой помощи, а врачу – получить информацию о том, что помощь скоро прибудет.

Программное решение для станции СМП региона создали специалисты центра информационно-навигационных систем подведомственного учреждения Минцифры области «Белгородского информационного фонда».

- Проблемы физической безопасности сотрудников – головная боль всех руководителей при всех формах оказания медицинской помощи, как амбулаторной, так и стационарной. Особенно актуально это для скорой помощи. Потому что 70% сотрудников – женщины, которые оказывают помощь вне медицинской организации, они встречаются и с психическими больными, людьми в алкогольном и наркотическом опьянении, – рассказал главный врач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров.