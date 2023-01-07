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НовостиОбщество7 января 2023 13:08

В Белгородской области все автомобили скорой помощи оборудованы тревожной кнопкой

При возникновении опасной ситуации она позволит врачам вызвать группу задержания Росгвардии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Во всех белгородских неотложках есть тревожная кнопка.

Во всех белгородских неотложках есть тревожная кнопка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Кнопка SOS есть у всего парка белгородских неотложек. Она позволяет указать группе задержания место нахождения бригады скорой помощи, а врачу – получить информацию о том, что помощь скоро прибудет.

Программное решение для станции СМП региона создали специалисты центра информационно-навигационных систем подведомственного учреждения Минцифры области «Белгородского информационного фонда».

- Проблемы физической безопасности сотрудников – головная боль всех руководителей при всех формах оказания медицинской помощи, как амбулаторной, так и стационарной. Особенно актуально это для скорой помощи. Потому что 70% сотрудников – женщины, которые оказывают помощь вне медицинской организации, они встречаются и с психическими больными, людьми в алкогольном и наркотическом опьянении, – рассказал главный врач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров.