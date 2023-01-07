В Белгородской области в 2023 году будут масштабированы военно-исторические сборы АРМАТА

Будут организованы отдельные смены для девушек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году через смены военно-патриотических сборов АРМАТЫ прошло порядка 2 200 человек. В этом году количество участников планируется увеличить больше чем в два раза. Сборы пройдут на территории четырех муниципалитетов: в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе.

Будут организованы отдельные смены для девушек, поскольку первая АРМАТА вызвала отклик у них и их родителей, было много просьб обеспечить участие девушек в проекте.

В программу военно-патриотических сборов войдут основы армейской подготовки в военно-полевых условиях. В течение пяти рабочих дней студенты и школьники будут жить на территории палаточного лагеря согласно общевойсковому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации, пройдут курс обучения по военно-медицинской, военно-тактической, строевой, огневой, радиационно-химической и физической подготовке.