Белгородские волейболисты обыграли «Факел»

Мохамед Аль Хачдади набрал 27 очков. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Новом Уренгое состоялся матч 15-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Местный «Факел» принимал «Белогорье». Проиграв первый сет 22:25, хозяева в следующей партии выправили ситуацию - 25:21. Но в дальнейшем игра шла под диктовку белгородцев. 25:15, 25:19 и итоговые 3:1 в пользу «львов». Отметим, что Павел Тетюхин в минувшей встрече набрал 1000-е очко в Суперлиге.

После 15-ти туров наши волейболисты занимают шестое место с 26 очками. Лидируют питерский «Зенит» (44 балла), казанский «Зенит» (43) и московское «Динамо» (41). Теперь 8 января в Сургуте «Белогорье» сыграет с местным «Газпромом-Югрой» (11-е место, 16 очков). Начало встречи в 17:00.