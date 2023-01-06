Игорь Маковский провел Штаб по работе энергосистемы в условиях резкого снижения температуры

Игорь Маковский.

В ходе работы Штаба под руководством генерального директора обсуждались вопросы обеспечения надежности работы электросетевого комплекса 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», в том числе приграничных и новых территориях, в условиях резких скачков минусовых температур.

Игорь Маковский подчеркнул, что в преддверии светлого праздника Рождества Христова энергетики должны усилить контроль за работой всех районов электрических сетей, оперативно реагировать на обращения граждан, регулярно информировать глав муниципалитетов о текущей обстановке.

По информации Главного аналитического центра Обществ, оперативная обстановка на энергообъектах в зонах присутствия компаний стабильная. Энергетики заранее готовы к ликвидации возможных технологических нарушений. Специалисты находятся на постоянной связи с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС, другими территориально-сетевыми организациями.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ суммарно во всех регионах присутствия компаний готовы 1401 бригада в числе 4387 человек производственного персонала, 1757 единиц спецтехники. Также в случае необходимости будут задействованы передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

- В энергокомпаниях контроль оперативной обстановки ведется круглосуточно. Мы обязаны обеспечивать надежное электроснабжение в регионах присутствия, и мы делаем это при любых погодных условиях, и в будни, и в праздники. Глобальная подготовительная работа, которую мы провели в преддверии праздников, позволит нам на высоком уровне выполнить поставленную перед нами задачу, – подчеркнул Игорь Маковский.