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НовостиОбщество6 января 2023 11:31

На Белгородскую область надвигаются аномальные морозы

С 7 по 10 января температура воздуха может достигать -24 градуса
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На дорогах гололедица.

На дорогах гололедица.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Региональное МЧС предупреждает белгородцев об опасном метеорологическом явлении - аномально холодной погоде. По прогнозам синоптиков, с 7 по 10 января на территории региона значение среднесуточной температура воздуха составит 13-18 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

07 января ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-24 градусов мороза, днем 12-17 градусов мороза.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112» или «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.