В центре Белгорода 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта

Белгородцам рекомендуют заранее продумать пути объезда.

В Белгороде 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта в связи с традиционным крестным ходом и праздничным молебном в день Рождества Христова.

Дороги перекроют уже 6 января с 23:00 до окончания мероприятия. 7 января ограничение движения и стоянки действует с 12:30 до окончания мероприятия. Подробные схемы перекрытий – в карточках.

Объезд можно планировать по Белгородскому проспекту, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Супруновская.