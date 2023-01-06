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НовостиОбщество6 января 2023 10:34

В центре Белгорода 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта

В честь празднования Рождества Христова некоторые улицы перекроют
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцам рекомендуют заранее продумать пути объезда.

Белгородцам рекомендуют заранее продумать пути объезда.

В Белгороде 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта в связи с традиционным крестным ходом и праздничным молебном в день Рождества Христова.

Дороги перекроют уже 6 января с 23:00 до окончания мероприятия. 7 января ограничение движения и стоянки действует с 12:30 до окончания мероприятия. Подробные схемы перекрытий – в карточках.

Объезд можно планировать по Белгородскому проспекту, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Супруновская.