На улицах Белгорода снег убирают 780 человек

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в расчистке дорог и тротуаров областного центра задействованы 780 человек и 80 единиц техники. Из них - 61 единица техники и 141 сотрудник Белгорблагоустройства, от управляющих компаний работает 19 единиц техники и 639 человек.

- В Белгороде настоящая зимняя погода, а потому коммунальщики круглые сутки в работе. Они очищают пешеходные маршруты и автодороги, обрабатывают их пескосоляной смесью, чтобы не было наледи. Будьте внимательны и осторожны на дорогах! – написал Валентин Демидов в своем телеграм-канале.