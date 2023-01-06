В Белгородской области из-за самолечения от ОРВИ погиб ребенок

Министр отметил, что любые признаки простуды – это повод немедленно обратиться к врачам. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области от ОРВИ погиб ребенок, которому вовремя не оказали квалифицированную помощь. О трагедии сообщил глава Минздрава региона Андрей Иконников.

Министр отметил, что любые признаки простуды – это повод немедленно обратиться к врачам. И подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением любых заболеваний, включая простудные, как у взрослых, так и у детей.

- В новогодние праздники мы проводим время со своими семьями, с родными и близкими людьми. Будьте внимательными к ним в эти дни. Мы видим, что заболеваемость ОРВИ среди несовершеннолетних не превышает эпидпорог, но малыши тем не менее болеют. К сожалению, в регионе погиб ребенок из-за того, что родители долгое время не обращались за медицинской помощью к специалистам. Не повторяйте их ошибку! Берегите себя и своих детей! – призвал Иконников.

Напомним, на протяжении всех праздничных дней во всех медучреждениях Белгородской области ведут прием как семейные врачи, так и педиатры. Графики их работы опубликованы на сайтах больниц и поликлиник.