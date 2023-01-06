В Белгородской области приостановили программу утепления фасадов МКД

В 2023 году затраты на утепление фасадов оценили в сумму около 2,5 млрд рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во врем я вечернего прямого эфира 5 января жительница региона спросила губернатора, как обстоят дела с утеплением фасадов многоквартирных домов. По словам белгородки, в ее доме уже образовались «сквозные дыры», при том МКД стоял в очереди на утепление.

Вячеслав Гладков пояснил, что в 2023 году из-за снижения налога на прибыль продолжить утепление фасадов за бюджетные деньги пока не получится.

- В 2022 году приняли решение и утеплили все многоквартирные дома, которые подлежали капремонту в 2022 году, а также в 2019 и 2020 годах. Почему в 2023 году не будет? Потому что только за последние полгода налог на прибыль сократился на 38 млрд рублей. Это огромные деньги. Несмотря на это мы ничего не сократили, все взятые обязательства выполнили, - ответил губернатор.

Глава региона также рассказал, что в 2022 году на утепление фасадов ушло около 4 млрд рублей. В 2023 году затраты оценили в сумму около 2,5 млрд рублей.

- Сейчас мы не сможем это сделать по одной причине — сокращение налоговых платежей. Изменить ситуацию физически невозможно, а взять обязательства и не выполнить их недопустимо, - подчеркнул Гладков.

Поэтому программу утепления фасадов МКД на 2023 год решили приостановить. Вячеслав Гладков отметил, что ограничения не касаются выполнения работ по капремонту домов.