Белгородские энергетики поздравили с Новым годом воспитанников областного реабилитационного центра

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники Белгородэнерго приняли участие в новогоднем утреннике и вручили подарки воспитанникам областного реабилитационного центра для детей и подростков им. В.З. Гетманского.

Ребята порадовали гостей веселой сказкой «Кто будет главным в Новом году», прочитали стихи Деду Морозу и Снегурочке и сфотографировались у елки. Завершился праздник вручением подарков от давних друзей Центра, в числе которых Белгородэнерго.

Директор ОГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского Ирина Долгих поблагодарила гостей за деятельное участие в жизни воспитанников: «Мы очень рады, что у нас есть такие друзья, спасибо за то, что помните и помогаете нам!»

- Энергетики давно участвуют в жизни центра реабилитации, разными способами помогая с социализацией ребят, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – Для детей проводятся уроки по электробезопасности, мастер-классы по лепке изделий из глины, различные тематические и профориентационные мероприятия. Мы хорошо понимаем, как важно уделять внимание таким детям, помогая им обрести себя в современном мире.