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НовостиОбщество5 января 2023 9:13

В 2023 году в Белгородской области установят 11 светофоров

Места установки выбраны с учетом аварийности, напряжённости транспортного потока и обращений жителей
Алексей СЕРГУНИН
Регулировщики появятся на пересечении автодорог Белгород – Грайворон – Козинка и Борисовка – Богун-Городок.

Регулировщики появятся на пересечении автодорог Белгород – Грайворон – Козинка и Борисовка – Богун-Городок.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новые светофоры установят в микрорайонах Разумное-71, Севрюково-62.25, Беломестное-37, в сёлах Таврово, Никольское, Шопино, на примыкании на Зеленую Поляну автодороги ул. Студенческая – «Северо-Восточный обход Белгорода». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также регулировщики появятся на выезде из микрорайона Новосадовый-16/1, на пересечении автодорог Белгород – Грайворон – Козинка и Борисовка – Богун-Городок, на обходе села Пятницкое, на примыкании на Дмитриевку автодороги Томаровка – Строитель – «Крым».

Места установки светофоров выбраны с учётом аварийности, напряжённости транспортного потока, обращений жителей и согласованы с ГИБДД.