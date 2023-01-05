В 2023 году в Белгородской области установят 11 светофоров

Регулировщики появятся на пересечении автодорог Белгород – Грайворон – Козинка и Борисовка – Богун-Городок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новые светофоры установят в микрорайонах Разумное-71, Севрюково-62.25, Беломестное-37, в сёлах Таврово, Никольское, Шопино, на примыкании на Зеленую Поляну автодороги ул. Студенческая – «Северо-Восточный обход Белгорода». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также регулировщики появятся на выезде из микрорайона Новосадовый-16/1, на пересечении автодорог Белгород – Грайворон – Козинка и Борисовка – Богун-Городок, на обходе села Пятницкое, на примыкании на Дмитриевку автодороги Томаровка – Строитель – «Крым».

Места установки светофоров выбраны с учётом аварийности, напряжённости транспортного потока, обращений жителей и согласованы с ГИБДД.