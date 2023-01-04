Из-за превышения скорости на белгородских дорогах пострадали два человека

По предварительным данным, вчера, 3 января, около 5:35 42-летний водитель, управляя «Субару Форестер», двигался по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. В районе дома № 215 он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего машина перевернулась.

Позднее, в 9:30, на 136 км федеральной автодороги «М-2 Крым» Москва - Р-22 «Каспий» 28-летний водитель, управляя «Ладой Грантой», также превысил скорость, из-за чего наехал на дорожное ограждение. В обоих случаях в результате ДТП водители получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в групповом ДТП в Белгородской области погиб 85-летний водитель.