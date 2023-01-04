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НовостиОбщество4 января 2023 16:46

Более четырех тысяч учителей Белгородской области в 2022 году обучились цифровым навыкам

Полученные знания помогут развивать ИТ-навыки у школьников
Алексей СЕРГУНИН
Слушатели получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Слушатели получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Обучение проводилось в рамках проекта «Создание непрерывной системы развития навыков будущего для цифровой экономики учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области» и охватило учителей начальных классов и учителей информатики всех школ региона, преподающих новый курс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Учителя получили необходимые практические знания, усовершенствовали цифровые навыки и компетенции, которые помогут им в преподавании нового курса, направленного на развитие логического и алгоритмического мышления, творческих способностей, навыков коммуникации, а также развитие навыков будущего, позволяющих школьникам лучше адаптироваться к вызовам цифровой экономики.

Слушатели, успешно завершившие обучение по программам дополнительного профессионального образования, получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.