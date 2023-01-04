Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 13:03

Новогодние елки в Белгородской области утилизируют на специальных полигонах

Опилки и иглы пустят на удобрения или топливо
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В последние годы белгородцы стали чаще отдавать предпочтение искусственным деревьям.

В последние годы белгородцы стали чаще отдавать предпочтение искусственным деревьям.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздничные ели, сосны, пихты коммунальщики будут вывозить централизованно. Новогодние деревья можно складировать на контейнерные площадки для крупногабаритных отходов.

В населенных пунктах, где организован бестарный способ сбора ТКО (пакетный сбор), елки нужно выносить в день вывоза ТКО по графику или доставлять самим на организованную площадку для крупногабаритных отходов.

Уже в конце декабря коммунальщики начали утилизировать не проданные на елочных базарах деревья. Отслужившие растения перерабатывают на полигонах с помощью дробилок. У коммунальных служб есть также передвижные дробильные машины. Их используют преимущественно в частном секторе.

Отметим, в последние годы белгородцы стали чаще покупать новогодние деревья в горшках, впоследствии высаживая растения на своих участках. Либо отдают предпочтения искусственным елкам.