5 января в Белгороде пройдет рождественская сельскохозяйственная ярмарка

Свои товары по доступным ценам представят областные крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородцы смогут приобрести на праздничной ярмарке молочную продукцию (сыры, творог, масло, молоко), мясную продукцию (свинину, птицу, кролика), рыбную продукцию, колбасные изделия, кондитерские изделия, фрукты и многое другое. Свои товары по доступным ценам представят областные крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.

Ярмарка пройдет 5 января по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 39 а.

В 2022 году на территории муниципалитетов региона проведено порядка 650 ярмарок, реализовано 3 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. Еженедельно принимают участие более 300 хозяйствующих субъектов, порядка 30 тысяч посетителей.

Подобные ярмарки позволяют широкому кругу областных товаропроизводителей реализовывать продукцию на льготных условиях, а потребителям – приобретать ее по минимальным ценам, исключая посреднические звенья.